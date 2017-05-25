Министр обороны Испании: «Каталония не станет независимой»

Референдума о независимости Каталонии от Испании не будет, те, кто решится проводить голосование, за это ответят, заявила в интервью радиостанции COPE министр обороны Мария Долорес де Коспедаль.

"В ответ на шантаж надо действовать осторожно, прежде всего с большим умом, но также с большой решимостью. В руках у государства есть все необходимые инструменты, и их надо будет задействовать, чтобы воспрепятствовать проведению референдума, поскольку это нападение на нашу конституционную модель и на законы. До какой степени действовать? Зависит от действий тех, кто руководит в правительстве Каталонии", — заявила глава Минобороны.

По ее словам, власти Каталонии "очень далеко зашли со своими угрозами".

"Попыток шантажа нельзя допускать. Правительство этого не допустит. Мы готовы не допустить, чтобы установили эти урны из картона или стекла. Те, кто будет сотрудничать, ответят по закону, все должны выполнять законы", — сказала Коспедаль.

Она также заверила, что в Каталонии не будет даже голосования, аналогичного тому, которое состоялось в ноябре 2014 года, когда власти автономного сообщества провели так называемый опрос о независимости.

"Могу сказать, что такое не повторится. Мы сделаем, что должны сделать. Я это говорю четко", — добавила Коспедаль.