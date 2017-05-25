Россия и Иран заключили сделку «нефть в обмен на товары»

Сделка между Россией и Ираном «нефть в обмен на товары» ‎заключена, Иран ждет имплементации ее российской стороной, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, передает РИА Новости.

«Сделка заключена. Но теперь мы лишь ждем имплементации с российской стороны. У нас нет сложностей, контракт мы подписали, все скоординировано между сторонами», — сказал он.

Сотрудничество РФ и Ирана по программе «нефть в обмен на товары» может начаться уже в 2017 году, сообщал ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В начале марта глава Минэнерго РФ говорил, что объем закупок нефти в Иране в рамках сделки «нефть в обмен на товары» может составить 100 тысяч баррелей в сутки, а за год — порядка 5 миллионов тонн. А торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский говорил, что в рамках этой программы Россия может поставлять Ирану товаров на 45 миллиардов долларов в год.