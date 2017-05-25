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Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

 

Заход американских кораблей в Южно-Китайское море совершен с нарушением территориального суверенитета Китая. Как заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, Китай "выражает протест по этому поводу.

"Действия американских военных нарушили суверенитет Китая и несли угрозу безопасности. В этой связи Китай выражает недовольство и протест", - сказал дипломат.

"КНР обладает неоспоримыми правами на острова Наньша", - заявил Лу Кан и отметил, что Китай "требует уважения и соблюдения норм международного законодательства".

"Мы выступаем за свободу навигации, но против нарушения территориального суверенитета", - резюмировал он.

Как заявили ранее представители Министерства обороны США, американские военные провели в среду первую при своем нынешнем президенте Дональде Трампе операцию по обеспечению принципа свободы судоходства в Южно-Китайском море. В рамках операции ракетный эсминец "Дьюи" прошел на расстоянии 12 морских миль (порядка 22 км) от рифа Мисчиф архипелага острова Наньша (Спратли).

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