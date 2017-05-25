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Иран продолжит производство ракет

 

Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет наращивать ракетную мощь, производя их еще в одном подземном комплексе, ставшем третьим по счету, заявил командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, передает РИА Новости.

"Шаг за шагом, ступенька за ступенькой мы продвигаем свой оборонный потенциал вперед, в связи с чем я заявляю, что за последние несколько лет КСИР основал третий по счету подземный завод по производству ракет", — приводит агентство Fars его слова.

Он отметил, что производство и проведение Ираном испытаний ракет будет тревожить и нервировать "врагов Ирана, то есть США и Израиль", которые хотят поставить иранский народ в слабое положение.

Хаджизаде указал, что в скором времени Иран создаст новую баллистическую ракету типа земля-земля под названием "Дизфуль", названную так в честь города на юго-западе Ирана.

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