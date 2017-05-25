Саргсян провел секретное совещание по Карабаху

Президент Серж Саргсян побывал вчера в Министерстве обороны, где встретился с руководящим составом ВС Армении. Подробности встречи с Сержем Саргсяном не разглашаются, пишет ереванская газета «Жоховурд».

«Буквально в двух словах о визите упоминается в официальном сообщении пресс-службы ведомства, но нет ни слова о том, какие темы обсуждались в ходе визита президента. Такая таинственность вряд ли случайна. Предполагается, что разговоры велись вокруг ситуации в Карабахе.

В конечном итоге, с одной стороны, наблюдается активизация усилий международного сообщества, с другой — в последнее время участились нарушения режима прекращения огня. Параллельно в последние дни увеличилось число инцидентов на линии соприкосновения со смертельным исходом. Скорее всего, Серж Саргсян обсуждал именно эти темы», — говорится в статье.

По информации газеты, из-за последних случаев в армии от работы отстранен начальник военной полиции Самвел Гукасян. Источники издания связывают его увольнение именно с последними инцидентами в рядах ВС, в том числе со случаем с утонувшими военнослужащими. На должность начальника военной полиции назначен Артур Багдасарян, который ранее занимал должность заместителя начальника охраны Сержа Саргсяна.