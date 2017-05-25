Подписаться на уведомления
 

Moody's все же доверяет Самиру Шарифову официальное заявление, обновлено

Автор: Отдел информации 

Moody's Investor Services заявило о том, что ряд недавних публикаций в азербайджанских СМИ относительно их доверия к Министерству финансов Азербайджана искажают действительность и не отражают правду. Об этом говорится в официальном заявлении, которое несколько минут назад сделало рейтинговое агентство. Копия данного заявления поступила в распоряжении редакции haqqin.az.

«Решение Moody's поставить рейтинг Азербайджана на рассмотрение, не отражает того, что реструктуризация Международного банка Азербайджана может привести к увеличению государственного долга больше, чем нами ожидалось ранее», - говорится в заявлении.

 *        *      *

«Я больше не доверяю Международному банку и Министерству финансов Азербайджана. Проблемы могут быть глубже, чем мы думаем. Процесс оздоровления Межбанка может нанести ущерб госбюджету и воспрепятствовать финансированию зарубежных проектов». Как сообщает «Прайм», об этом на ежегодном саммите Moody's Annual Azerbaijan Summit заявил младший вице-президент рейтингового агентства Moody's Петр Паклин.

«Хотя размер банковского сектора Азербайджана и небольшой, чуть больше половины ВВП, расходы государства на его поддержку очень высоки. По нашим оценкам, в 2015-2016 годах Азербайджан направил на его поддержку средства, эквивалентные 18% ВВП», - сказал он.

Такой уровень расходов на поддержку сектора, по его мнению, является «беспрецедентным». Эти средства были направлены, в первую очередь, на поддержку МБА.

По его словам, решение о реструктуризации внешних обязательств МБА стало сюрпризом для рынка.

«Данное решение свидетельствует, что правительство не оценивало в полной мере масштаб проблем в финансовом секторе. Это повлечет дополнительные расходы и окажет дополнительное давление на госбюджет страны», - считает Паклин.

Он также отметил, что в 2015-2016 годах долговая нагрузка в Азербайджане резко выросла. «Если на конец 2014 года уровень госдолга Азербайджана составлял 11% ВВП, то на конец 2016 года он достиг 40% ВВП. Такой рост долга обусловлен резким снижением цен на нефть и необходимостью оказания поддержки банковскому сектору», - подчеркнул он.

При этом он полагает, что 40% ВВП - это умеренный показатель, и «Азербайджан может позволить себе обслуживание долга в таком размере».

По его словам, неожиданное изменение политики правительства Азербайджана, которое решило поделить долги между собой и кредиторами после стольких лет поддержки Межбанка, стало сюрпризом.

5383 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 21° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 17°
28 Май 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9133 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

В боях в ЦАР погибли 300 человек
Задержана заместитель Али Керимли Опять Грузия
Цукерберг спустя 12 лет завершил учебу в Гарварде
Moody's все же доверяет Самиру Шарифову официальное заявление, обновлено
В Испании начали производить гробы с логотипами «Реала» и «Барселоны»
Украина закупает уголь в ЮАР
Армия Хафтара захватила авиабазу в Ливии
Трамп оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО видео
Юсифа Алекперова признали богатейшим наследником России
Спикер парламента Армении: «Я оперировал сотни азербайджанских детей»
Трамп встретился с Макроном на саммите НАТО
В Греции подорвали автомобиль бывшего премьера
Европарламент считает непрочным статус-кво в Карабахе
Кадыров признался в ненависти к пионерским галстукам
Россия задумалась о собственном вертолетоносце
Трамп назвал Россию главной угрозой НАТО
ОПЕК расширяется
Дональд Трамп впервые приехал в штаб-квартиру НАТО Видео
Ильхам Алиев отозвал посла в Швейцарии
Трамп потребовал провести расследование утечек информации
Найдено тело еще одного нефтяника?
Сенат США может ввести новые антироссийские санкции
В Армении пообещали взять Баку и «закрыть вопрос» Военный эксперт считает, что стоит ожидать провокаций
Айдын Алиев награжден орденом «Шохрат»
В Грузии начались аресты гюленистов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться