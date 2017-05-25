Moody's Investor Services заявило о том, что ряд недавних публикаций в азербайджанских СМИ относительно их доверия к Министерству финансов Азербайджана искажают действительность и не отражают правду. Об этом говорится в официальном заявлении, которое несколько минут назад сделало рейтинговое агентство. Копия данного заявления поступила в распоряжении редакции haqqin.az.

«Решение Moody's поставить рейтинг Азербайджана на рассмотрение, не отражает того, что реструктуризация Международного банка Азербайджана может привести к увеличению государственного долга больше, чем нами ожидалось ранее», - говорится в заявлении.

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«Я больше не доверяю Международному банку и Министерству финансов Азербайджана. Проблемы могут быть глубже, чем мы думаем. Процесс оздоровления Межбанка может нанести ущерб госбюджету и воспрепятствовать финансированию зарубежных проектов». Как сообщает «Прайм», об этом на ежегодном саммите Moody's Annual Azerbaijan Summit заявил младший вице-президент рейтингового агентства Moody's Петр Паклин.

«Хотя размер банковского сектора Азербайджана и небольшой, чуть больше половины ВВП, расходы государства на его поддержку очень высоки. По нашим оценкам, в 2015-2016 годах Азербайджан направил на его поддержку средства, эквивалентные 18% ВВП», - сказал он.

Такой уровень расходов на поддержку сектора, по его мнению, является «беспрецедентным». Эти средства были направлены, в первую очередь, на поддержку МБА.

По его словам, решение о реструктуризации внешних обязательств МБА стало сюрпризом для рынка.

«Данное решение свидетельствует, что правительство не оценивало в полной мере масштаб проблем в финансовом секторе. Это повлечет дополнительные расходы и окажет дополнительное давление на госбюджет страны», - считает Паклин.

Он также отметил, что в 2015-2016 годах долговая нагрузка в Азербайджане резко выросла. «Если на конец 2014 года уровень госдолга Азербайджана составлял 11% ВВП, то на конец 2016 года он достиг 40% ВВП. Такой рост долга обусловлен резким снижением цен на нефть и необходимостью оказания поддержки банковскому сектору», - подчеркнул он.

При этом он полагает, что 40% ВВП - это умеренный показатель, и «Азербайджан может позволить себе обслуживание долга в таком размере».

По его словам, неожиданное изменение политики правительства Азербайджана, которое решило поделить долги между собой и кредиторами после стольких лет поддержки Межбанка, стало сюрпризом.