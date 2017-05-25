В Баку сохранится ветреная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 20-25, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится от 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем - 55-65%.
В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди.
Утром местами будет туман, ветер восточный.