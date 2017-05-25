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В жилом доме в Москве нашли бомбу

 

Жильцов дома на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Здание расположено по адресу: Новопеределкинская улица, 14, строение 1. Собеседник агентства отметил, что, предположительно, в одной из квартир дома обнаружена готовая к использованию бомба.

Прилегающая к дому территория оцеплена. На месте находятся силовики, они проводят проверку здания.

По данным Интерфакса, в квартире, сдаваемой приезжим из Центральной Азии в поднаем, обнаружили экстремистскую литературу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и предмет, похожий на взрывное устройство. Он отправлен на экспертизу. Проживавшие там четверо мужчин задержаны для проверки на причастность к преступлениям и участие в экстремистских группировках, рассказал информированный источник.

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