В Джалилабаде печатали фальшивые манаты

В одном из магазинов в селе Гариблер Масаллинского района неизвестный при покупке продовольственных товаров произвел оплату поддельной купюрой. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержаны жители Джалилабадского района Рамал Абдулгасанов и Шахаддин Мусаев, передает АПА.

Во время обыска в автомобиле Р.Абдулгасанова было обнаружено и изъято пять фальшивых банкнот номиналом 100 манатов.

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района оперативных мероприятий у жителя села Шихлар изъято 240 фальшивых банкнот номиналом 100 манатов.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК АР, ведется расследование.