Каладзе: «Грузия зависит от азербайджанского газа»

«Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Грузии». Как передает АПА, об этом на мероприятии «Энергетический саммит в регионе» сказал министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

«Мы сегодня зависим от азербайджанского газа. В настоящее время Грузия закупает природный газ только у Азербайджана. Азербайджан как наш стратегический партнер вкладывает в Грузию большие инвестиции. Крупные проекты, которые мы реализуем совместно, в ближайшее время завершатся, и мы будем закупать у Азербайджана природный газ в дополнительных объемах», - сказал грузинский министр.