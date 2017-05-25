В Москве задержали террористов ИГИЛ

В Москве задержали террористов ИГ, готовивших теракты на транспорте, сообщает РИА Новости.
В группу входили россияне и граждане стран Центральной Азии, всего задержаны четыре человека.
Их действиями руководили из Сирии, сообщает ФСБ.
В Москве задержали террористов ИГ, готовивших теракты на транспорте, сообщает РИА Новости.
В группу входили россияне и граждане стран Центральной Азии, всего задержаны четыре человека.
Их действиями руководили из Сирии, сообщает ФСБ.
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