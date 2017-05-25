Первую зарубежную поездку Трампа нельзя назвать ни провальной, ни успешной. И если все предыдущие политики приходили к власти в Америке с уже готовыми внешнеполитическими концепциями, то Дональд Трамп вынужден импровизировать, забыв обо всех своих предвыборных обещаниях: прекратить платить НАТО, поставить на место многих своих союзников, «содержание» которых слишком дорого обходится Америке, выйти из важных торговых договоров со своими соседями по континенту. Первый визит в непознанный для него мир лишь подтверждает мнение американских внешнеполитических экспертов о том, что новый президент США на ходу пытается выстроить некую стратегию, опираясь не столько на опытный Госдепартамент, сколько на членов своей команды в Белом доме.

В Эр-Рияде о правах человека

Между тем избрание трех стран для первого турне - Саудовская Аравия, Израиль и Ватикан - сразу же заставило изумленно поднять брови маститых американских журналистов.

Энн Эпплбаум в The Washington Post напоминает, что последние четыре американских лидера - двое республиканцев и двое демократов - совершили свои первые поездки в Мексику и Канаду, к двум ближайшим торгово-экономическим партнерам США. Трамп же пообещал как раз их подвергнуть обструкции, и нынешний хозяин Белого дома вдруг предпочел отправиться на Ближний Восток, правда, к союзнику США, но представляющему собой «клептократическую олигархию».

Что и говорить, не совсем логичный выбор. В то время как саудовские монархи действительно боятся исламского экстремизма, в США не забывают, что 15 из 19 террористов, которые 11 сентября 2001 года совершили чудовищную атаку на Америку, были гражданами Саудовской Аравии. И не только это: Конгресс США поддержал многомиллионный иск, поданный к Эр-Рияду родственниками жертв теракта, что может уже в самом ближайшем будущем спровоцировать крайне неприятный кризис в отношениях между двумя странами.

Американские СМИ подметили еще ряд странностей во время визита Трампа в Саудовскую Аравию. Например, танец с саблями, в котором участвовал и сам президент, и его госсекретарь Рекс Тиллерсон. До сего времени американские лидеры давали понять саудовским монархам, что будут поддерживать их страну в военной сфере, но их средневековую политическую культуру, мягко говоря, рекламировать не собираются. А именно это и делали Трамп, его госсекретарь и другие официальные лица из делегации своим неожиданным участием в танце с саблями.

Во время визита Трампа в центре внимания мировой прессы находились также две «королевы красоты» - его супруга Меланья и дочь Иванка. Сначала все живо комментировали то, что обе дамы появились в Саудовской Аравии с непокрытыми головами, в то время как в этой стране все женщины должны покрывать свои головы и часто лица. Но непонимание в самой Америке вызвало то, что Иванка рекламировала «предпринимательство» саудовских женщин, словно забыв о том, что у тех практически нет прав в своей стране - они не могут водить машины и даже выезжать за рубеж без согласия своих мужей и других родственников мужского пола.

И, наконец, такой пассаж: в Эр-Рияде госсекретарь Тиллерсон резко поднял вопрос о правах человека в Иране. Но это, наверное, была не лучшая площадка для такой темы, поскольку в Саудовской Аравии нет даже тех элементарных политических и религиозных прав, которые существуют в Иране.

Арабское антишиитское НАТО?

Тема Ирана, поднятая Трампом в Саудовской Аравии, вообще заслуживает отдельного разговора. Вроде бы любому здравомыслящему человеку ясно, что главная опасность для мировой цивилизации - это расползание исламского терроризма, подтверждением чего стала акция смертника в Манчестере, а отнюдь не политика властей Ирана или Сирии. Тем не менее, Трамп в Саудовской Аравии сделал акцент именно на угрозе Ирана, назвав «ужасным» сам факт заключения администрацией Барака Обамы сделки с Тегераном по ядерному оружию. И это несмотря и даже вопреки тому, что мировое сообщество значительно ослабило экономические санкции против Ирана, а на только что состоявшихся в ИРИ выборах победил умеренный реформатор Хасан Роухани, который ориентирован не на противостояние, в отличие от своих предшественников, а на конструктивные отношения с Западом.

Но Трамп по-прежнему угрожает Ирану и ставит эту страну на одну доску с ИГИЛ. Под этим кроится не слишком проработанная идея президента по созданию некоего «арабского НАТО». Но у стран региона слишком много противоречий, чтобы они смогли сконструировать такого рода альянс. У них не было и нет единого восприятия общего врага. Для Эр-Рияда это Иран. А например для Египта - это Ливия в ее нынешнем виде. Та военная кампания, которую начала Саудовская Аравия в Йемене, быстро показала неспособность коалиции решить проблему в этой стране военным путем, что воскрешает в памяти беспомощность арабов совместно воевать с Израилем.

Конечно, Америке по силам повысить военный потенциал стран региона в борьбе против экстремистов, свидетельством чего стало подписание оружейных контрактов во время визита Трампа с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов. Но, тем не менее, визит оставил впечатление не слишком хорошо проработанного экспромта. Белый дом словно начал смотреть на ситуацию в регионе глазами саудовцев, он будто пытается создать единый суннитский фронт против шиитов. В краткосрочном плане это может принести Трампу политические дивиденды, но если смотреть вдаль, то такая стратегия может оказаться для Вашингтона не слишком эффективной.

Ее жертвой, например, могут стать отношения с Россией, которая однозначно встала на сторону Дамаска и Тегерана в сирийском конфликте. Иначе говоря, Москва находится в шиитском лагере, которому намерен противостоять Дональд Трамп.

Но есть и другое мнение, связанное с предположениями о мистической связи Трампа с Россией. «Боевой клич, брошенный Трампом в ответ на шиитско-исламистскую политику экспансии Тегерана, означает окончательный разрыв с курсом Барака Обамы, - пишет немецкая Die Welt. - Но, если Трамп справедливо клеймит деструктивную и агрессивную роль Ирана, прежде всего в Сирии, почему он не укажет в этой связи и на Россию? Это наталкивает на мысль, не объясняются ли подобные противоречия тесными связями Трампа с Кремлем», - рассуждает Херцингер.

Похоже, что теперь, где бы ни оказался Трамп, везде его будет доставать тема «специальных» отношений с Владимиром Путиным, и так, вероятно, будет продолжаться в течение всех четырех лет его президентства. Если, конечно, президентский срок не закончится для него раньше.

С Земли обетованной без новостей

Двухдневный визит американского президента в Израиль начался с небольшого конфуза. «Мы только что прибыли с Ближнего Востока, - объявил Трамп встречавшей его израильской делегации. - Мы только что прибыли из Саудовской Аравии».

Американские колумнисты, с охотой подмечающие каждую несуразность столь «любимого» ими президента, тут же задались саркастическим вопросом: знает ли президент Трамп, что Израиль тоже находится на Ближнем Востоке?

Дальше - больше. На пресс-конференции Трампа заставили отвечать на вопрос, передавал ли он русским секретную информацию о зловещих планах ИГИЛ. На что американский гость ответил, что в разговоре с российским министром он не сказал, что «источник этой информации был израильский».

Ну, тогда, может быть, и не сказал, но теперь простодушно признался. Чем в очередной раз выявил свою неопытность в международных делах.

Опытные американские эксперты советуют Трампу все же больше доверять сотрудникам Госдепа. А, например, на израильском направлении главную скрипку в отношениях с Израилем играет его зять Джаред Кушнер, ортодоксальный еврей, а также Джейсон Гринблат, еще один религиозный еврей, который до этого работал в Trump Organization. Как указывает российское издание "Коммерсант», Кушнер после назначения на должность советника президента уже дважды побывал в Израиле, кроме того, ему доверено поддерживать контакты и с палестинцами, чем до этого занимался госсекретарь Джон Керри.

В позитив в повестке дня Трампа, вероятно, можно занести его публичное признание того, что он считает соглашение с палестинцами неотъемлемой частью нового порядка в регионе. Но мы вновь вынуждены задать вопрос, который неоднократно фигурировал у haqqin.az. Сможет ли Трамп, добившийся больших успехов на почве предпринимательства, конвертировать свой опыт в мировой дипломатии?

«Трамп стремился выставить напоказ свою дружбу с Нетаньяху, - пишет The NewYork Times. - Два политика пообедали вместе с женами и называли друг друга Дональд и Биби, - говорится в статье. - Но ни один из них публично не назвал никаких шагов к мирному соглашению. Трамп не стал официально признавать Иерусалим столицей Израиля. Не стал он и публично принуждать Израиль прекратить строительство поселений на Западном берегу, на что надеялись палестинцы».

Визит Трампа в Израиль был не презентацией какого-то плана урегулирования, с которыми, в частности, приезжал в эту страну Билл Клинтон. Он скорее был декларацией о намерениях президента, который, похоже, остается еще достаточно не сведущим в вопросах израильско-палестинских отношений.

Трамп, считают многие американские эксперты, имеет слабое представление о причинах провала предыдущих переговоров между израильтянами и палестинцами при Клинтоне, Буше-старшем и младшем, а также Обаме. Само по себе возобновление переговоров не может привести к серьезному прорыву, хотя и является непременным его условием. Нужна тщательно проведенная подготовительная работа, но когда она будет сделана и будет ли вообще - никто не знает.

Дни плача и гнева

О неподготовленности визита Трампа в Израиль свидетельствует и посещение президентом Стены плача в Восточном Иерусалиме. Он стал первым американским действующим президентом, который посетил Стену. Но проведение этого мероприятия омрачилось скандалом. Еще до этого советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Трамп посетит эту израильскую святыню без премьер-министра Нетаньяху и каких-либо других официальных лиц. Израильтяне тут же заподозрили, что этот жест может означать только одно - США, чтобы не сорвать израильско-арабские переговоры, не хотят признавать Восточный Иерусалим частью Израиля. И в результате эта эффектная акция - Трамп у Стены плача с кипой на голове - вызвала старые подозрения еврейского руководства о том, что США ведут какую-то двойную игру.

Не принесли прорыва и переговоры Трампа с палестинским лидером Махмудом Аббасом, которые состоялись на фоне проведенного в автономии Дня гнева - масштабных протестов против содержания в израильских тюрьмах палестинских заключенных.

Аббас вновь возложил всю вину за продолжение конфликта на Израиль, его оккупацию и нежелание признать независимость палестинцев. Трамп со своей стороны заявил, что палестино-израильское урегулирование является «самой сложной сделкой из всех», выразив, впрочем, уверенность, что мирное соглашение может быть достигнуто.

В сухом остатке является то, что и израильтяне, и палестинцы удовлетворены тем, что Трамп уделил первостепенное внимание их региону. Ни Буш-младший, ни Обама не посетили Израиль в свой первый президентский срок. Наполненный противоречиями первый вояж Трампа в этот регион, тем не менее, не стал провальным. Но после Эр-Рияда, Иерусалима и встречи с Папой Римским в Ватикане его ждет возвращение домой, а там над ним продолжают сгущаться тучи. И среди этих туч ему будет улыбаться российский президент Владимир Путин.