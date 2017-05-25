Подписаться на уведомления
 

В Грузии оправдали сына Гамсахурдия

 

Тбилисский апелляционный суд оправдал Цотне Гамсахурдия, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, осужденного в 2011 году за дачу взятки сотруднику тюрьмы, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В 2011 году, когда Гамсахурдия уже отбывал наказание за ранение из огнестрельного оружия своего соседа Давида Баджелидзе, Тбилисский городской суд признал его виновным в даче взятки сотруднику тюрьмы и приговорил к пяти годам лишения свободы. После смены власти в 2012 году прокуратура заново изучила дело и в 2016 году обратилась в суд с просьбой о пересмотре приговора.

Это обстоятельство стало одной из причин для пересмотра приговора в Грузии.

Гамсахурдия задержали в конце октября 2009 года. Тбилисский городской суд в начале апреля 2010 года приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав виновным в ранении из огнестрельного оружия своего соседа Давида Баджелидзе.

689 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 21° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 16°
28 Май 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9133 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Эрдоган на переговорах с Макроном фото
Сотрудники ЗАО “AzerGold” сдали кровь для больных, страдающих талассемией
В Британии за два месяца предотвратили пять терактов
МИД России об отношениях Баку и Москвы
В Баку пропали сомалийские спортсмены
В Баку в автобусе избили карманника видео
В Средиземном море утонули 35 мигрантов
Разыскиваемого Интерполом азербайджанца поймали в Украине фото
В Грузии оправдали сына Гамсахурдия
В Молдавии арестован сын президента
За Стеной плача Трампу улыбается Путин наша аналитика
В Москве задержали террористов ИГИЛ
ОПЕК продлила соглашение об ограничении нефтедобычи
Трамп и Туск не договорились по России
Нефть дешевеет
Каладзе: «Грузия зависит от азербайджанского газа»
В Джалилабаде печатали фальшивые манаты
В жилом доме в Москве нашли бомбу
В Баку сохранится ветреная погода
Доллар незначительно подешевел
Саргсян провел секретное совещание по Карабаху
Иран продолжит производство ракет
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета
Бои в ПКК в Турции: есть погибшие и раненые
Россия и Иран заключили сделку «нефть в обмен на товары»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться