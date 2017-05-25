В Грузии оправдали сына Гамсахурдия

Тбилисский апелляционный суд оправдал Цотне Гамсахурдия, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, осужденного в 2011 году за дачу взятки сотруднику тюрьмы, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В 2011 году, когда Гамсахурдия уже отбывал наказание за ранение из огнестрельного оружия своего соседа Давида Баджелидзе, Тбилисский городской суд признал его виновным в даче взятки сотруднику тюрьмы и приговорил к пяти годам лишения свободы. После смены власти в 2012 году прокуратура заново изучила дело и в 2016 году обратилась в суд с просьбой о пересмотре приговора.

Это обстоятельство стало одной из причин для пересмотра приговора в Грузии.

Гамсахурдия задержали в конце октября 2009 года. Тбилисский городской суд в начале апреля 2010 года приговорил его к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав виновным в ранении из огнестрельного оружия своего соседа Давида Баджелидзе.