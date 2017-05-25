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В Средиземном море утонули 35 мигрантов

 

Число мигрантов, погибших в среду в результате очередного кораблекрушения в Средиземном море, составило 35 человек, передает в четверг береговая охрана Италии.

Ранее сообщалось, что жертвами трагического происшествия стали не менее 20 мигрантов, пытавшихся добраться из Северной Африки к берегам Европы.

В настоящее время тела 35 погибших, в том числе нескольких детей, находятся на борту судна неправительственной организации Migrant Offshore Aid Station, базирующейся на Мальте.

По данным береговой охраны Италии, кораблекрушение произошло примерно в 30 морских милях от побережья Ливии. Судно, на борту которого находились около 500 мигрантов, перевернулось и примерно 200 человек оказались за бортом. В ходе поисково-спасательной операции большинство из них удалось спасти, однако не исключено, что есть люди, которые пропали без вести.

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