В Баку пассажир автобуса, которого пытались обокрасть, поймал вора на месте преступления.

Инцидент произошел в пассажирском автобусе №107, направлявшемся от станции метро «Кероглу» в поселок Бузовна Хазарского района Баку, сообщает 1news.az.

Один из пассажиров, взрослый мужчина, почувствовал, что кто-то лезет к нему в карман, поймал вора на месте преступления и стал избивать его.

С большим трудом остальным пассажирам удалось успокоить мужчину, после чего карманник, которым оказался 42-летний Мубариз Бабаев, был передан сотрудникам полиции.

Начато разбирательство.