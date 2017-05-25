В Баку пропали сомалийские спортсмены

Сотрудники органов внутренних дел разыскивают спортсменов из Сомали, участвовавших в IV Играх исламской солидарности, проходивших в Баку с 12 по 22 мая. Двое граждан Федеративной Республики Сомали не вернулись на родину вместе со своей сборной и остались в Азербайджане. Однако о месте их пребывания пока ничего не известно, сейчас их разыскивает полиция. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил источник в правоохранительных органах.

Имена разыскиваемых спортсменов пока не названы, известно только, что это атлеты-бегуны. Отметим, что делегация из Сомали была немногочисленной, состав сборной этой республики не достигал и восьми спортсменов. Известно, что в беге на 800 метров от Сомали участвовал Ахмед Адиссалам, он занял 12-е место. А в беге на 1500 метров 16-е место занял Хассан Али. Однако мы не можем утверждать, что именно эти спортсмены не вернулись назад.

Между тем в МВД Азербайджана заявили, что рано или поздно беглецы найдутся и будут депортированы в свою страну в принудительном порядке. Предполагается, что иностранцы остались здесь, чтобы транзитом через Азербайджан уехать в третью страну.

Об исчезновении сомалийцев осведомлены и сотрудники Государственной миграционной службы Азербайджана, которые также держат вопрос под контролем.

Отметим, что в Сомали продолжаются вооруженные столкновения. Международные СМИ сообщают о том, что в стране катастрофически не хватает продовольствия, и поэтому неудивительно, что бегуны не захотели вернуться на родину.