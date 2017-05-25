Сотрудники ЗАО “AzerGold” сдали кровь для больных, страдающих талассемией

Сотрудники Закрытого Акционерного Общества “AzerGold” сдали кровь для больных, страдающих талассемией. В головном офисе ЗАО проведена акция с целью поддержки кампании «Во имя жизни без талассемии».

В 2017-ом году исполняется 10 лет проекту «Во имя жизни без талассемии», основанному Первым вице-президентом страны, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой. Вот уже 10 лет в рамках осуществляемой программы сотни людей сдают свою кровь, помогая продлить жизнь страдающим наследственным малокровием. Десятки компаний и организаций ежегодно присоединяются к идеям корпоративного донорства, пропагандируемым Азербайджанской Федерацией Талассемии, организуют массовые акции по сдаче крови.

ЗАО “AzerGold” также выдвинуло инициативу корпоративного донорства и присоединилось к программе «Во имя жизни без талассемии». Сотрудники- добровольцы сдали кровь во время акции в головном офисе ЗАО, оказав тем самым поддержку увеличению запасов крови для страдающих от подобных заболеваний.

ЗАО «AzerGold» основано Указом президента Ильхама Алиева 11 февраля 2015-го года. ЗАО занимается изучением, разведкой, разработкой и управлением месторождений цветных металлов, внедрением новых технологий в данной области, модернизацией материально-технической базы и ее эффективным использованием, а также осуществлением ряда других мер, способствующих развитию данной сферы в стране.