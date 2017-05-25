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Минобороны Азербайджана об очередной провокации армян

 

Министерство обороны Азербайджана вновь выразило отношение к распространенной армянскими СМИ информации о том, что якобы азербайджанская сторона не допускает миссию ОБСЕ на передовые позиции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, согласно мандату личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 мая на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на территории Тертерского района был проведен мониторинг. Мониторинг завершился без инцидентов, что официально было подтверждено международной миссией.

Армянская сторона также распространила информацию о том, что мониторинг был проведен в соответствии с графиком, режим прекращения огня нарушен не был. Но в то же время сообщалось, что азербайджанская сторона не допустила миссию ОБСЕ на линию соприкосновения.

«Сообщаем, что 1 марта, после проведенного в направлении села Чеменли Агдамского района мониторинга, армянская сторона также распространила провокационного характера информацию.

Еще раз сообщаем, что в соответствии с механизмом проведения мониторинга, международные наблюдатели сначала налаживают контакт по рации, а затем визуально. Они сами определяют, когда, в какой точке будут, а также уточняют другие детали. Проведение и завершение мониторинга подтверждают участвующие в нем полевые помощники. Если одна из сторон конфликта создаст в какой-либо форме проблему для проведения мониторинга, первыми об этом заявят эти наблюдатели.

Армения регулярно распространяет подобного рода клеветническую информацию, систематически шантажирует международные структуры, преследуя цель бросить тень на их деятельность и подорвать к ним доверие», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

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