Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики, сообщает официальный сайт главы государства.

«Общеизвестны достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах», - говорится в поздравлении.

Российский лидер выразил убежденность в том, что совместными усилиями Азербайджан и Россия будут и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. По словам Владимира Путина, это отвечает коренным интересам дружественных народов обеих стран, в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.

«От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания», - говорится в поздравлении.