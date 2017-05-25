Подписаться на уведомления
 

Меркель попросит Эрдогана пустить депутатов на базу Инджирлик

 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личной беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом даст понять о необходимости допустить немецких парламентариев на авиабазу Инджирлик, передает ТАСС.

"Я дам четко понять, что для нас неотъемлемо, что, поскольку наша армия парламентская, депутаты должны иметь возможность посетить солдат. В противном случае мы будем вынуждены покинуть авиабазу Инджирлик", - сказала она журналистам по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе.

Ранее турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство". В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.

628 просмотров


Темы:

Старости
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота?
Кто вернет в Баку Гянджинские ворота? размышления публициста
Наша погода
Сегодня 21° / 14°
26 Май 23° / 15°
27 Май 24° / 16°
28 Май 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9133 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Найдено тело еще одного нефтяника?
Сенат США может ввести новые антироссийские санкции
В Армении пообещали взять Баку и «закрыть вопрос» Военный эксперт считает, что стоит ожидать провокаций
Айдын Алиев награжден орденом «Шохрат»
В Грузии начались аресты гюленистов
Меркель попросит Эрдогана пустить депутатов на базу Инджирлик
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
Ильхам Алиев в июне посетит Польшу
Минобороны Азербайджана об очередной провокации армян
Еще одного азербайджанского журналиста наказали за гостайну
Эрдоган на переговорах с Макроном фото
Сотрудники ЗАО AzerGold сдали кровь для больных, страдающих талассемией
В Британии за два месяца предотвратили пять терактов
МИД России об отношениях Баку и Москвы
В Баку пропали сомалийские спортсмены
В Баку в автобусе избили карманника видео
В Средиземном море утонули 35 мигрантов
Разыскиваемого Интерполом азербайджанца поймали в Украине фото
В Грузии оправдали сына Гамсахурдия
В Молдавии арестован сын президента
За Стеной плача Трампу улыбается Путин наша аналитика
В Москве задержали террористов ИГИЛ
ОПЕК продлила соглашение об ограничении нефтедобычи
Трамп и Туск не договорились по России
Нефть дешевеет
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться