В Грузии начались аресты гюленистов

Тбилисский городской суд отправил в предэкстрадиционное заключение бывшего сотрудника частного колледжа имени Демиреля в Тбилиси Мустафу Эмре Чабука, обвиняемого в Турции в пособничестве терроризму, сообщил Sputnik Грузия адвокат задержанного Вахтанг Квижинадзе.

Чабука задержали в Тбилиси в среду по просьбе турецкой стороны. В Турции Чабук обвиняется в оказании помощи организации сторонников оппозиционного исламского проповедника, проживающего в США, Фетхуллаха Гюлена (FETO). Организация признана в Турции террористической.

Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации попытки переворота в ночь на 16 июля 2016 года и требуют от США его выдачи.

Мустафа Эмре Чабук находится в Грузии с 2002 года и занимается образовательной деятельностью. Его последним местом работы был частный колледж имени Демиреля, где с 2016 года до последнего времени он занимал должность менеджера по управлению качеством.