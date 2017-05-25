Сегодня армянские военные разразились серией заявлений. Первым отличился Аркадий Карапетян — командир «сил самообороны» «НКР», который в интервью изданию «Первый информационный» предложил «привести нацию в порядок, взять Баку и окончательно закрыть вопрос».

Карапетян заявил, что категорически не признает «так называемые уступки — всякие там казанские планы, мадридские принципы и прочее». «Все они для нас являются позорнейшими договоренностями… Нам нечего уступать», — говорит Карапетян.

«Я предлагаю: берем Баку и вопрос окончательно закрываем. А чтобы взять Баку, мы должны привести нашу нацию в порядок. И именно так и будет — независимо от того, кто и что говорит, даже независимо от желания хозяев мира. Им кажется, что решают они, но решают не они: это будет решать народ, попросим Бога помочь нам решить этот вопрос. И в прошлую войну это было так, и в апреле, и сейчас так же будет. Проблема в том, кто в это верит или не верит. Я никого не укоряю, просто их понятия таковы. Если говорят — мы очень малы, так что же, закрыть Армению и уйти?» — заявил армянский военный.

Судя по всему, военная тема действительно становится главной в Армении. И не случайно армянский президент Серж Саргсян встретился с командным составом Вооруженных сил Армении. Как предполагает ереванская газета «Лрагир», Саргсян мог отдать приказ отвечать «на провокации Азербайджана» более мощными и прицельными ударами.

В Армении считают, что в карабахском конфликте сложилась новая ситуация после недавнего заявления Минской группы ОБСЕ, в котором указано, что Азербайджан первым пошел на нарушение перемирия, запустив ракету и уничтожив станцию ПВО в Карабахе.

«Баку пытаются вынудить разместить на линии соприкосновения механизмы расследования, что Азербайджан расценивает как признание «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — ред.) и статус-кво. В качестве компромисса Азербайджан предлагает формулу «территории в обмен на мир», призывая отвести армянские войска и обещая взамен разместить механизмы сдерживания. Заявление Минской группы и МИД России свидетельствовало о том, что предложение Баку отвергнуто, и им предлагают разместить механизмы без предусловий».

В свою очередь армянский генерал Норат Тер-Григорянц заявил, что «Арцаху» пора исполнить решение своего «Верховного совета» и «воссоединиться» с Арменией.

В Ереване не скрывают, что армянские вооруженные силы могут воспользоваться моментом и сформировать новую военную ситуацию. Об этом открыто пишут местные издания.

Как считает военный эксперт, бывший начальник кафедры разведки Центра обучения Минобороны полковник Хатаи Бахышев, опасаться армянских угроз не стоит, однако можно ожидать провокаций от армянской стороны.

«Кстати, одной из них стала информация об организации полетов из Ханкенди в Шушу», — заявил Бахышев в беседе с haqqin.az.

По его словам, он не придерживается мнения о том, что гражданские самолеты не стоит сбивать: «Это воздушное пространство Азербайджана. К тому же Баку уже призвал МГ ОБСЕ не допустить полеты над Карабахом».