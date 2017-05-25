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Найдено тело еще одного нефтяника?

Автор: Отдел информации 

Согласно распоряжению президента Азербайджана «О некоторых мерах в связи с происшествием на нефтесборном пункте ПО «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана» от 16 декабря 2016 года, в соответствии с планом штаба при Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в составе ведущих специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», продолжаются поисково-спасательные работы в установленных секторах.

Как сообщили haqqın.az в поисково-спасательном штабе, в Каспийском море на территории обрушения эстакады нефтесборного пункта №3 Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» обнаружено тело неизвестного мужчины.

В штабе также сообщили, что устанавливается принадлежность тела одному из пропавших нефтяников.

После установления личности обнаруженного тела общественности будет предоставлена подробная информация.

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Найдено тело еще одного нефтяника?
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