Президент США Дональд Трамп впервые приехал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. У входа его встретил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
WATCH: Pres. Trump arrives at NATO headquarters in Brussels for his first summit as head of state https://t.co/T5uqoA85rO pic.twitter.com/JmxkjTFeKF— CBS News (@CBSNews) 25 мая 2017 г.
Напомним, сегодня в Брюсселе должен начаться саммит НАТО, в котором примут участие все страны — члены Североатлантического альянса.
Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже приедет в Брюссель, после того как встретится в Берлине с экс-президентом США Бараком Обамой.