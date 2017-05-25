Трамп назвал Россию главной угрозой НАТО

Президент США Дональд Трамп выступил на саммите НАТО в Брюсселе, который посетил впервые после своего избрания.

В своей речи, которую транслировали американские телеканалы, Трамп назвал главные угрозы для альянса, в числе которых в одном ряду упомянул терроризм, миграцию и «угрозу со стороны России».

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», — сказал Трамп.

Кроме того, президент США прокомментировал теракт в Манчестере, который назвал «варварским нападением на цивилизацию».

«Это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию», — заявил Трамп, назвав террористов «лузерами», которых, по его словам, «необходимо изгнать из общества».

Он отметил также, что нападение в Великобритании «демонстрирует глубину зла, с которым мы сталкиваемся в лице терроризма».