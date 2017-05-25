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В Греции подорвали автомобиль бывшего премьера

 

В автомобиле бывшего премьера Греции Лукаса Пападимоса сработало взрывное устройство, передает Reuters.

По предварительным данным, пострадали он и его водитель.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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