Трамп встретился с Макроном на саммите НАТО

На полях саммита НАТО в Брюсселе прошла первая встреча президента США Дональда Трампа с избранным главой Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры двух стран провели рабочий ланч в резиденции американского посла в Брюсселе.

Согласно сообщению Белого дома, главной темой переговоров стала борьба с запрещенной в обеих странах и в России террористической организацией ИГ и укрепление союзных отношений.

«Лидеры согласились, что критически важно разгромить ИГ в Ираке и Сирии. Президент Трамп обсудил свою недавнюю поездку в Саудовскую Аравию и Израиль и свою надежду на мир на Ближнем Востоке. Оба лидера подтвердили, что будут поддерживать и выстраивать и без того крепкий союз между США и Францией», — говорится в заявлении.

Также Трамп призвал Францию выполнять свои финансовые обязательства в рамках НАТО и добиваться того, чтобы альянс был «сосредоточен на борьбе с терроризмом».