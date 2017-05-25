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Спикер парламента Армении: «Я оперировал сотни азербайджанских детей»

 

Спикер парламента Армении Ара Баблоян рассказал о том, как в советское время, будучи врачом, оперировал азербайджанских детей. Как передает «Новости-Армения», об этом он заявил на встрече с председателем Комиссии по внешним связям Европарламента Дэвидом Макалистером.

«Как врач, в советское время я лечил и оперировал сотни азербайджанских детей, и очень прискорбно, что сейчас мы теряем нашу молодёжь. Вопрос должен быть решён переговорным путём», - отметил Ара Баблоян, касаясь карабахского конфликта.

Стороны обменялись мнениями о новом рамочном соглашении ЕС – Армения, которое будет подписано в недалёком будущем, а также о путях разрешения карабахского конфликта.

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