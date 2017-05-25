Армия Хафтара захватила авиабазу в Ливии

Ливийская национальная армия под руководством маршала Халифы Хафтара захватила авиабазу Таменхант на юге страны, подконтрольную лояльным правительству в Триполи отрядам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на военных Хафтара.

Хафтар не признает правительство национального согласия Ливии в Триполи и независимо руководит армией из восточных районов страны. Ранее в мае в ОАЭ состоялись переговоры, на которых Хафтар и глава правительства в Триполи Фаез ас-Саррадж достигли некоторых договоренностей, однако столкновения вооруженных сил двух сторон не прекратились.

"Наши силы… полностью захватили контроль над авиабазой Таменхант на юге Ливии", — сообщил агентству пресс-атташе национальной армии Халифа аль-Обейди.

Как сообщил он, авиабаза находилась под контролем лояльных Триполи отрядов под названием "Третья сила", но военные Хафтара в последние дни окружили ее и подвергли обстрелам. В четверг военные вынудили отряды эвакуироваться с базы и взяли ее без боя.