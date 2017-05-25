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Украина закупает уголь в ЮАР

 

На Украину прибыл груз угля антрацитовой группы из Южно-Африканской Республики. Об этом на своей странице в Facebook в четверг, 25 мая, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

«Первый PANAMAX из ЮАР зашел в порт Украины с антрацитовой группой угля», — написал Насалик. Он не уточнил, где конкретно будет разгружаться топливо.

19 мая Насалик заявил, что его ведомство потребовало от Государственной фискальной службы (ГФС) конфисковать уголь, поступивший из Донбасса.

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