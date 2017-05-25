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Цукерберг спустя 12 лет завершил учебу в Гарварде

 

Основатель Facebook Марк Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарвардского университета получил ученую степень. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook в четверг, 25 мая.

«Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь в Гарвардский университет и получу мою степень», — написал он.

Как отмечается на сайте университета, Цукерберг стал доктором права.

Марк Цукерберг поступил на факультет психологии в Гарварде в 2002 году. В 2004-м году он и его друзья Крис Хьюз и Дастин Московиц запустили социальную сеть Facebook, которая впоследствии стала крупнейшей в мире. После окончания второго курса Цукерберг покинул университет, чтобы сосредоточиться на развитии соцсети.

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