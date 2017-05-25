Заместитель председателя ПНФА Гезал Байрамлы задержана при попытке въехать в Грузию. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал член оппозиционного Нацсовета Огтай Гюльалыев.

По его словам, Гезал Байрамлы задержана на КПП в Газахе. У нее также отняли мобильный телефон.

Официального сообщения о задержании оппозиционерки пока не поступало.

Отметим, что в последние годы эксперты говорят о том, что в Грузии сформировалось разветвленное анти-азербайджанское подполье. Грузия приютила большое количество азербайджанских оппозиционеров и стала своего рода плацдармом для политико-идеологической экспансии на Азербайджан.