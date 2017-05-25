В боях в ЦАР погибли 300 человек

Около 300 человек погибли за последние две недели в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в ходе столкновений христианских и мусульманских группировок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Массовое насилие, захлестнувшее две недели назад восток страны, приближается к уровню 2013 года, когда бушевала гражданская война между мусульманскими и христианско-анимистскими группировками. Об этом было сказано в совместном заявлении министра социальной политики и национального примирения ЦАР Виржини Байкуа и представителей ООН. Согласно их данным, число жертв последней эскалации конфликта составляет около 300 человек, более 100 тысяч жителей охваченных беспорядками районов покинули свои дома.

По данным властей, за три дня, с 15 по 18 мая, Бриа покинули четыре из пяти жителей (более 40 тысяч). От столкновений боевиков христианских и мусульманских группировок пострадали также города Бангасу и Алиндао на востоке страны.