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Иран против присутствия американцев в Сирии

 

Тегеран не согласится на участие американских военных в охране зон деэскалации в Сирии, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Нет", — сказал он в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос согласился бы Иран на участие американцев в охране зон деэскалации.

Шамхани подчеркнул, что "у Сирии есть правительство, и только оно может решать, кто имеет право присутствовать на их территории". "Американцев, поддерживающих терроризм и дестабилизирующих Сирию, сирийские власти у себя видеть не хотят", — пояснил он.

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