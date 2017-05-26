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В Кишиневе задержали мэра города

 

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами, заявила РИА Новости пресс-секретарь антикоррупционного центра Анжела Старински.

"Примар (мэр) Кишинева задержан по делу о платных парковках", — заявила Старински.

Сразу после того, как Киртоакэ вывели из рабочего кабинета, он заявил прессе, что не намерен делать никаких заявлений. "Пока не делаю никаких заявлений", — сказал мэр. Перед зданием антикоррупционного центра собрались несколько сторонников Киртоакэ.

Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

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