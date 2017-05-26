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НАТО вступает в войну с ИГИЛ

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на проходящем в Брюсселе саммите альянса заявил журналистам, что лидеры стран-членов организации приняли решение о вступлении НАТО в коалицию по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО», — отметил Столтенберг.

«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях», — уточнил генсек альянса.

Кроме того, Столтенберг объявил о создании ячейки по антитеррористической разведке в разведывательном подразделении альянса, что, по его словам, «улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков».

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