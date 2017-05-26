Азербайджанцы самые частые гости сочинских казино

Азербайджанцы являются одними из самых частых и азартных посетителей казино в России. После того, как в крупных городах России были запрещены игорные заведения, все казино перекочевали в специальную игорную зону. Одна из них расположена в Сочи.

Руководство ООО «Домейн», оператора игорной зоны «Красная Поляна», проанализировало географию и количество посещений «Сочи Казино и Курорт» гостями из зарубежных стран. Оказалось, что одними из самых частых гостей местных казино являются граждане Азербайджана.

«География наших посетителей значительно расширяется, и мы не можем быть не рады этому. С января по май «Сочи Казино и Курорт» посетили граждане из 62 стран, не включая Россию, это свидетельствует о том, что наш проект интересен для зарубежной аудитории. Прямо сейчас на площадке казино проходит крупнейший международный – чемпионат PokerStars Championship Sochi, который, безусловно, позволит нам привлечь еще больше зарубежных гостей на курорты Сочи», ‐ комментирует Стюарт МакЛафлин, генеральный менеджер «Сочи Казино и Курорт».

Стоит также отметить, что самой большой популярностью среди граждан Азербайджана пользуются казино в соседней Грузии. Это в основном связано с их географической близостью. Однако, теперь в борьбу за азартных азербайджанцев подключились и российские игорные заведения.