В парламенте Республики Молдова состоялась фотовыставка и конференция, посвященная 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Молдовой. Как сообщает haqqin.az, мероприятия были организованы Посольством Азербайджана в Молдове совместно с парламентом Республики Молдова и в них участвовали депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, около 20 ведущих депутатов парламента Молдовы, руководство Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, иностранные дипломаты и представители азербайджанской диаспоры.

На фотовыставке, организованной в холле парламента рассказывалось об отношениях между Азербайджаном и Молдовой за последние 25 лет.