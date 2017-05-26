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В Тюмени все равняются на Фармана Салманова эксклюзив

Автор: Заур Расулзаде, Тюмень 

Первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова тюменцы почитают как легендарного героя своей земли.  Именно он затерянный на карте крошечный городок Тюмень превратил в крупный промышленный центр, известную всему миру нефтяную столицу СССР. Именно Салманов преобразовал практически безлюдный край в крупнейший промышленный регион страны с внушительным населением, причем национальном отношении чрезвычайно разнообразном.

Как признался haqqin.az председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владимир Воробьев, нынешние жители края считают выдающегося азербайджанского геолога не только основателем своего края, но и человеком, заложившем основы их благополучия. За заслуги его и других геологов, давших Сибири большую нефть, в области ежегодно проводятся «Салмановские чтения». В преддверии Дня геолога это научное и одновременно памятное мероприятие в честь основателя тюменской школы геологии Фармана Салманова ежегодно организует Сибирский научно-аналитический центр.

«Представители азербайджанского народа в Тюмени - наша гордость. Тысячи азербайджанских нефтяников связали свою жизнь с этим суровым краем, он стал для них второй родиной», -  подчеркнул В.Воробьев.

В Тюмени принято всегда и во всем ориентироваться на таких, как Салманов. Очень хотелось бы, чтобы все азербайджанцы здесь, а сегодня в  Ханты-Мансийском автономном округе их проживает больше, чем коренное население - ханты и манси вместе взятые, равнялись на своего знаменитого земляка.

У нашей диаспоры в Тюмени старинные корни – ее формирование началось с конца 50-х – начала 60-х годов ХХ века, когда по комсомольским путевкам на территорию Тюменской области начали прибывать азербайджанские специалисты для участия в освоении нефтяных и газовых богатств Западной Сибири.

Как известно, благодаря природной сметливости и стремлению учиться азербайджанцы и ныне интегрируются во все сферы российского общества - от строительства до торговли. А в свое время они сыграли ведущую роль в освоении нефтяной отрасли Западной Сибири.

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