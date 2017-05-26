Посол Элин Сулейманов: «Азербайджан в партнерстве с США, Израилем…»

Во влиятельном американском издании «The Huffington Post» опубликована статья чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, посвященная прошедшими в Баку Исламским играм солидарности и той роли, которую наша страна играет в достижении мировой гармонии.

Предлагаем нашим читателям полный текст статьи азербайджанского посла.

В то время, как внимание мира было приковано к обращению президента Трампа к лидерам мусульманских стран в Саудовской Аравии, в котором он предложил партнерство своим союзникам и призвал отказаться от радикальных идеологий, еще одно крупное международное мероприятие подходило к концу в другой преимущественно мусульманской стране. Если быть более конкретным, Азербайджанская Республика в этом месяце провела IV Исламские игры солидарности в Баку. В соответствии с новой моделью, церемонии открытия и закрытия игр в Баку, который становится все более частым местом для проведения значительных спортивных и культурных мероприятий, явились ярким, впечатляющим и, что наиболее важно, содержательным представлением. В дополнение к потрясающим визуальным эффектам, церемонии были сфокусированы на исламских традициях образования, науки и инклюзивности – весьма своевременном послании в мир, полном разногласий. Главным событием церемонии открытия стало символическое путешествие молодой азербайджанской девушки Мины, которая странствовала по миру в поисках знаний и вдохновения.

В ходе Игр тысячи атлетов из 54 мусульманских стран, как мужчины, так и женщины, соревновались в 24 дисциплинах. Азербайджан завоевал 162 медали, из них 75 золотых – больше, чем любая другая страна. Многие из этих медалей были завоеваны азербайджанскими спортсменками, результат, который регулярно достигается национальной олимпийской сборной. В сущности, Азербайджан привез с Олимпийских игр в Рио больше медалей, чем любая другая мусульманская нация. Исламские игры солидарности также включали несколько параатлетических соревнований.

Игры 2017 года следовали за проведением первых Европейских игр, которые состоялись в Азербайджане в 2015 году, и наряду с ежегодным Гран-при Формулы-1 показывают, что Баку стал региональным центром притяжения. Это не должно удивлять. Будучи в самом центре исторического Шелкового пути и перекрестков цивилизаций, Азербайджан в 1918 году создал первую в мусульманском мире республику и предоставил равные избирательные права для всех своих граждан, включая женщин и меньшинства, до многих западных демократий. Благодаря своему наследию толерантности, многообразия и инклюзивности, Азербайджан является домом для многовековых христианских, еврейских и зороастрийских общин и храмов. Сегодня Азербайджан делает акцент на содействии межкультурному диалогу и объединению различных культур, среди прочего, путем обмена собственным опытом и проведения Бакинского форума мировых религиозных и культурных лидеров.

В то время как вся планета переживает трагедию утрат после предательского теракта в Манчестере, необходимым и своевременным ответом было бы расширение прав и возможностей молодых женщин на международном уровне и обеспечение равноправия в сфере образования и занятости. Возможно, символическим образом Исламские игры солидарности в Баку попытались сделать это, предоставив наглядные возможности для соревнования. Еще более символично то, что организационные комитеты Европейских и Исламских игр возглавляла первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Благодаря руководству г-жи Алиевой был обеспечен успех этих крупных мероприятий в Азербайджане, который вдохновил молодых женщин добиваться в своей жизни больших возможностей.

Поэтому задолго до того, как Соединенные Штаты вновь обратились к своим мусульманским друзьям с призывом предпринять конкретные шаги с целью сдерживания распространения нетерпимости, Азербайджан упорно трудился над устранением разногласий и поощрением равенства. В партнерстве с Соединенными Штатами, Европой, Израилем и с мусульманскими странами инициативы Азербайджана являются именно тем примером использования своего стратегического положения и прославления разнообразия, к которому так стремятся в глобальном масштабе.