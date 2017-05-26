Ильхам Алиев и Шейх аль-Нахайан открыли двери на рынки

Как ранее сообщалось, в начале текущей недели состоялся визит в Азербайджан делегации во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайаном.

Сам визит не был в достаточной мере освещен в СМИ, хотя, как стало известно haqqin.az, он был весьма успешным в плане развития двухсторонних отношений. Об этом говорит не только переговоры главы МИД ОАЭ с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но и подписание меморандума о взаимном признании сертификатов соответствия.

После вступления в силу данного меморандума, будет создана рабочая группа, которая определит перечень товаров к которым он будет применяться. Данная мера существенно облегчает доступ товаров из наших стран на рынки друг друга. Кроме того, в ходе данного визита было подчеркнуто, что ОАЭ а заинтересованы в том, чтобы инвестировать в сферу туризма Азербайджана, что также весьма важно для отечественной экономики.