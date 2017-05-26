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Тяжелые бои в Йемене десятки убитых

 

В результате последних столкновений проправительственных сил Йемена с боевиками движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонниками свергнутого президента Али Абдуллаха Салеха в провинции Таиз погибли 38 человек, в том числе 6 военных, сообщил агентству «Анадолу» представитель правительственных сил в регионе полковник Мансур аль-Хассани.

Кроме того, ранены десятки человек, включая 27 военных, добавил он.

«Проправительственные силы установили контроль над корпусом мединститута в Таизе. В настоящее время боестолкновения продолжаются на территории школы Аммар недалеко от президентского дворца. Хуситы и сторонники Салеха подвергают позиции проправительственных сил ракетно-артиллерийскому обстрелу», - рассказал полковник.

Ещё 5 мирных жителей в Таизе стали жертвами терактов хуситов, проинформировал военный.

В свою очередь, ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли авиаудары по объектам хуситов в районе Махбана на западе Таиза, в результате уничтожены два транспортных средства, отметил Аль-Хассани.

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