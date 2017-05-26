Руководство Министерства налогов Азербайджанской Республики встретилось с группой молодых специалистов, принятых на работу в органы налоговой службы.

Первый заместитель министра налогов Сахир Мамедханов поздравил новичков, подчеркнув, что министерство постоянно уделяет внимание управлению человеческими ресурсами. По его словам, молодежная политика, заложенная в свое время общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

Мамедханов отметил, что налоговые органы первыми с 2005 года начали внедрять прием на работу на конкурсной основе, посредством тестовых экзаменов как прогрессивный метод обновления кадрового состава.

«С 2008 года прием документов соискателей осуществляется в электронной форме, что наряду с прозрачностью важно и с точки зрения удобства для граждан - теперь иногородним не требуется приезжать в столицу, чтобы сдать документы», - отметил замминистра.

За 2005-2017 гг. проведено 12 конкурсов по приему на работу в налоговую службу страны. В этих конкурсах приняло участие более 14 тыс. соискателей, из них 1258 человек выдержали экзамены и были трудоустроены в налоговых органах. Эти лица составляют в настоящее время 53,5% кадрового состава налоговых органов.