Слова Владимира Жириновского о резком росте численности и влияния армянской диаспоры в Абхазии вызвали бурный резонанс в самопровозглашенной республике. Как выяснилось, фразой «Абхазия отдана на съедение армянам» Жириновский разворошил улей, который абхазцы старались обходить стороной. Они и сейчас не особо желают открыто заявлять о гегемонии армян в Абхазии и в соседнем Краснодарском крае, но скрывать недовольство сложившейся ситуацией все труднее и труднее.

Портал On Kavkaz пообщался с бизнесменами Тимуром из Абхазии и Анзором из Краснодарского края. Представиться полностью они отказались, лишний раз доказывая, что армян тут побаиваются.

Тимур и Анзор согласились со словами Жириновского, рассказали о причинах главенства армян в регионе и конфликтах, возникающих между армянским населением и коренными жителями.

«Жириновский возглавляет ЛДПР более 28 лет, - говорит Тимур. - У него имеются связи со спецслужбами, которые дают ему объективную информацию о состоянии дел, в том числе о разных диаспорах, проживающих в Абхазии. Численность населения армянской диаспоры в Абхазии превышает численность абхазцев как минимум в полтора раза. Но эти факты осознанно умалчиваются, в прессе и правительстве об этом «неудобно говорить».

Для объективной оценки ситуации обратимся к истории. Армяне в Абхазии не в диковинку. После конфликта армян с турками во времена Османского султаната большое количество армян переселилось в Абхазию. Они стали образовывать целые колонии, создавать села и деревни. Затем последовал второй виток расширения армянской диаспоры – землетрясение в Армении, повлекшее массовое переселение армян на побережье Черного моря, в том числе в Абхазию».

«Всем известна роль и игра слов Владимира Жириновского, - подхватывает Анзор. - Тем не менее, доля правды присутствует в его словах. Рост влияния армянской диаспоры в Абхазии вполне в интересах самих армян и Москвы».

По словам бизнесменов, важную роль армяне играют и в Краснодарском крае.

«Ни для кого не секрет, что край уже давно поделен между казаками и армянской диаспорой, - говорят они. - Представители армянской диаспоры занимают руководящие должности практически на всех уровнях управления. Выделить определенную сферу или же нишу невозможно. Словосочетание «армяне и Краснодар» стало неразделимым понятием».

Но почему абхазцы и не только они проигрывают в конкуренции армянам?

«По нескольким причинам, - отвечает на вопрос Тимур. – Первая: в результате Кавказской войны множество абхазо-адыгских племен были физически истреблены. А те, кто уцелел, в большинстве своем были насильственно изгнаны с родных земель, в том числе с Краснодарского края. Это сильно повлияло на нынешнее демографическое положение абхазцев и черкесов.

Вторая причина: позднее вступление в брак. Третья: низкая рождаемость. Четвертая: отсутствие у абхазцев и черкесов глубокого понимания демографической проблемы. Об этом не принято говорить в СМИ, тем не менее, до каждой семьи должно доводиться, что нации могут исчезнуть, ассимилироваться. Надо рассматривать демографическую проблему коренного населения Абхазии, спросив у правительства, что оно делает, чтобы улучшить положение абхазцев».

«Секрет армянской общины на Кавказе кроется в союзнических отношениях с Москвой с имперских времен, - считает Анзор. - Укрепление армян на Северном Кавказе по нарастающей идет со времен Кавказской войны, в которой армяне были на стороне России. А местное население Западного Кавказа – черкесы - воевали с Россией. В итоге черкесы потеряли свою родину на Кубани. А армяне нашли себе здесь на освобожденных от черкесов благодатнейших землях вторую родину».

Бизнесмены подчеркивают, что конфликты между армянской общиной и местным населением возникают постоянно.

«Напряжение было и сохраняется в скрытом виде, - говорит Анзор. - Конфликты существуют. Примеров очень много, и в интернете их достаточно. А игра властей все чаще идет в одни ворота. Тут дело даже не в армянской диаспоре. А в том, что самим властям Кубани выгоднее иметь дела с ними, нежели с мусульманским адыгским населением. Так было и во времена Кавказской войны, когда армянские купцы осваивали освобожденные от горцев-мусульман земли. Так оно обстоит и сейчас».