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Назарбаеву доложили о проблемах с Межбанком Заявление главы Нацбанка

Автор: Отдел информации 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проинформирован о ситуации, складывающейся в Международном банке Азербайджана. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Астане заявил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

Напомним, что  Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал в ценные бумаги Международного банка Азербайджана порядка 250 млн долларов. Эти долговые обязательства также внесены в план по реструктуризации долгов Межбанка, который несколько дней назад обсуждался с инвесторами в Лондоне.

Данияр Акишев

Отвечая на вопросы журналистов, Акишев признался, что проблемы у азербайджанского банка начались еще в первой половине 2015 года.

"Данный выпуск был осуществлен закрытым способом, через офшорную специализированную компанию. 100% этой эмиссии выкупил Нацбанк в качестве управляющего активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Решение по этой сделке принималось не фондом, а теми людьми, которые в тот момент работали в Нацбанке", - отметил он.

На вопрос о том, ждет ли какое-то наказание лиц, принимавших решение по этой сделке, глава Нацбанка предпочел не отвечать.

"В 2016 году Нацбанк неоднократно обращался в МБА с вопросом о возможности досрочного погашения полного или частичного погашения облигаций. В ответ азербайджанский банк стоял на своей позиции и заявлял, что не рассматривает такую возможность. Но МБА уже озвучил три варианта реструктуризации. Совместно с правительством мы выберем наиболее безопасный с точки зрения рисков вариант", - отметил он.

Акишев также отметил, что этот процесс займет длительное время.

"В случае одобрения одного из вариантов, предложенного МБА, будет объявлено о начале голосования. Мы думаем, что это может произойти где-то во второй половине июня. После около месяца и более уйдет на саму процедуру голосования. Подчеркну, что эти решения не произойдут сейчас или завтра", - высказал свое видение глава Нацбанка Казахстана.

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