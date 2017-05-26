Украина борется с живучим коррупционным наследием прежней власти. Борьба эта ведется с большим трудом, ибо коррумпированные чиновники периода Виктора Януковича до сих пор пользуются весьма серьезным влиянием, они имеют информаторов, предупреждающих о возможных проблемах, деньги и адвокатов, готовых делать все для пребывания своих клиентов на свободе. Плюс представители прежней власти имеют своих депутатов в Верховной Раде, большей частью в «Оппозиционном блоке» и массу СМИ, включая телеканалы, что делает их весьма серьезной силой. Учитывая все эти обстоятельства сегодняшние анти-коррупционные действия нельзя назвать ничем иным, кроме успеха.

Итак, как мы уже сообщали, сразу в 15 областях Украины одновременно прошли 454 обыска в рамках спецоперации по задержанию бывших чиновников налоговых администраций. Они подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов – так называемых налоговых площадок. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, подозреваемых доставляли в Киев авиатранспортом. По его словам, в результате создания "налоговых площадок" экс-чиновниками областных управлений налоговой администрации государство недополучило 97 млрд грн. За схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Кстати, если верить главному военному прокурору Украины, то отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров способствовал раскрытию преступлений бывших налоговиков. Заявление это вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию экспертного сообщества, которое уже вовсю рассуждает о снятии обвинений с Насирова.

Данная акция, помимо своей антикоррупционной составляющей, безусловно имеет характер внутриполитического противостояния между новой властью и властью прежней. Последняя обвиняется в работе на Россию. И в этой связи весьма характерно выдворение из Украины в начале недели российского консультанта украинского телеканала "Интер" Игоря Шувалова с запретом въезда на территорию страны сроком на 5 лет. Одним из владельцев»Интера» является экс-глава АП Украины времен Виктора Януковича, некогда всесильный господин Левочкин. Вряд ли дело дойдет до его ареста, хотя безусловно, этой новости были бы рады многие в Украине.

Так что, происходящее является как борьбой с коррупцией, но в отношении представителей прежней, а не нынешней власти, а также внутри политическим противостоянием. И вот в этом, президента Украины Петра Порошенко, который пока имеет рейтинг, не дающий возможность почивать на лаврах и готового, судя по всему, идти на второй президентский срок, поддержит подавляющее большинство украинцев.

Кроме того важно отметить еще некоторые моменты. Масштабная антикоорупционная акция произошла ровно в тот самый день, когда с отчетом о проделанной работе на посту Генерального прокурора Украины выступал Юрий Луценко. В его адрес до сих пор, со стороны политиков, депутатов, политологов, СМИ звучало очень много критических замечаний и даже обвинений.

Но, что еще более печально для Луценко, 23 мая глава Transparency International Хосе Угас на пресс-конференции в Киеве заявил, что украинская власть продемонстрировала "очень незначительные результаты" в борьбе с коррупцией. Как сказал Угас, в Украине до сих пор нет ни одного случая судебного наказания коррупционеров из правительства Януковича, сам он на свободе, а против него открыто только одно производство, причем по статье о государственной измене, а не из-за причастности к коррупции.

Сразу же последовало сообщение Генеральной прокуратуры Украины, в котором было сказано, что Transparency International дезинформирует общественность, заявляя об отсутствии в Украине уголовных производств в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. В сообщении напоминалось, что Януковичу, а также бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, бывшему министру финансов Юрию Колобову, экс-первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову и другим лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве о невыполнении покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" условий приватизации, незаконном выделении из государственного бюджета Украины 220 млн гривен и приватизации 92,7906% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости. Следствие в производстве завершено, отметили в ГПУ.

Также Виктору Януковичу, его сыну Александру, бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарду Ставицкому и Павлу Литовченко (директор фирмы "Танталит") сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту завладения резиденцией "Межигорье" стоимостью 540 млн гривен. Кроме того, напомнили в Генпрокуратуре, Януковичу и еще трем лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения участком лесного фонда общей площадью 17,5 га на территории Сухолуцкого сельского совета Киевской области.

Одним словом, ответ Генпрокуратуры Украины на заявление от Transparency International был очень обоснованным. Но лучше всяких слов, безусловно, говорят дела. И антикоорупционная операция тому пример.

И все бы в этой истории было хорошо, все бы говорили о случившемся, как о большой бочке меда, если бы уже под конец дня не подоспела солидная ложка дегтя. Дело в том, что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, нескольким бывшим руководителям региональных налоговых служб, задержанным утром 24 мая.

Суд отпустил под личное обязательство бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Подольского района Киева Алексея Ярошенко. Экс-начальнику Государственной налоговой инспекции в Святошинском районе Киева Юрию Мостипану определена мера пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен, который он должен внести в течение пяти дней. Также суд постановил надеть на бывшего главу налоговой администрации Полтавской области Владимира Задорожного электронный браслет с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен. Ранее суд обязал бывшего главу Луганской областной государственной администрации и руководителя налоговой службы Луганской области Александра Антипова в течение пяти дней внести залог в размере 15 миллионов гривен.

Есть уже и реакция на эту информацию. Решение Печерского суда, который отпустил под залог бывшего главу Луганской областной государственной администрации и руководителя налоговой службы Луганской области Александра Антипова, демотивирует всю правоохранительную систему. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

"Налоговая банда Януковича-Клименко нанесла государству ущерб более чем 96 миллиардов гривен. У самого Антипова во время обысков нашли $3,8 миллионов кэша на полу в чемодане, на карманные расходы наверное. А суд отпускает его под мизерный (учитывая финансовые возможности преступника и масштабы нанесенного ущерба) залог. У меня нет слов, потому что это просто чернуха какая-то", – подчеркнул Шкиряк.

Советник главы МВД добавил, что такие решения украинских судов относительно "государственных преступников и коррупционеров – главный демотиватор эффективной работы всей правоохранительной системы". И с ним сложно не согласится. Украине предстоит еще очень долгая и тяжелая борьба с коррупцией и «наследием» прежней власти.