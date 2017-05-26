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Премьер Черногории: "Трамп должен стоять в первом ряду"

 

Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал инцидент с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе "безобидным" и сказал, что для американского президента "естественно" стоять в первом ряду, передает Associated Press.

Так политик прокомментировал произошедший на саммите НАТО инцидент, когда Трамп отодвинул стоявшего перед ним Марковича.

"Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", — заявил Маркович журналистам.

Кроме того, на встрече он поблагодарил Трампа за поддержку членства Черногории в НАТО. По словам премьера, в любом случае "естественно, что президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду".

Черногория впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

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