Мамедъяров: «Мы больше всех заинтересованы в урегулировании в Карабахе»

Азербайджан привержен политическому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров, передает Интерфакс.

«Азербайджан привержен политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ. Этого требует международное право и это является однозначным условием резолюций, принятых Совбезом и Генассамблеей ООН по конфликту», — заявил Э.Мамедъяров в Нью-Йорке на мероприятии, посвященном 25-летию членства страны в организации и Дню Республики Азербайджана.

По его словам, Азербайджан является самой заинтересованной стороной для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Это позволит привнести мир, стабильность и развитие в наш регион», — добавил он.

Кроме этого, урегулирование конфликта позволит вернуться в родные дома сотням тысяч граждан Азербайджана, которые в настоящее время живут в тяжелых условиях вынужденных переселенцев.

Э.Мамедъяров добавил, что Азербайджан продолжит активную деятельность для обеспечения мира, безопасности и сохранения стабильности в мире. «Поэтому Азербайджан продолжит вносить вклад в создание устойчивого мира не только на Южном Кавказе, но и за пределами нашего региона», — отметил министр.