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В Китае казнили еще одного чиновника

 

Верховный народный суд Китая в пятницу объявил, что привел в исполнение приговор о смертной казни бывшему начальнику полиции автономного района Внутренняя Монголия, экс-политсоветнику Чжао Липину, который ранее был признан виновным в совершении убийства и в коррупции, сообщает агентство Синьхуа.

Верховная народная прокуратура КНР в начале февраля прошлого года предъявила экс-чиновнику обвинения в убийстве, а также в незаконном хранении боеприпасов. По данным следствия, Чжао Липин в марте 2015 года застрелил человека в городе Чифэн. Позднее в конце июля 2015 года он был исключен из партии. Чжао Липин по совместительству также занимал должность председателя отделения Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Внутренней Монголии.

Приговор о смертной казни был вынесен судом города Тайюань провинции Шаньси в ноябре 2016 года. Суд постановил, что с 2008 по 2010 год он незаконно получил 23,7 миллиона юаней (около 3,5 миллиона долларов США). Позднее Верховный народный суд подтвердил приговор и оставил его без изменений.

Верховный народный суд Китая в 2007 году получил право пересматривать все смертные приговоры, вынесенные судами более низкой инстанции.

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