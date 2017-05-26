Курьезный случай произошел во время посещения дочерью президента США Дональда Трампа «Кафе святого Игнатия» в Риме. Как сообщает портал FourFourTwo, Иванка приняла за изображение святого фотографию форварда «Лацио» Джорджо Кинальи.
Дочь американского лидера поинтересовалась у владельца заведения, что за святой изображен на снимке.
«Это не святой, но великий чемпион «Лацио», — пояснил ресторатор.
Джорджо Киналья выступал за «Лацио" с 1969 по 1976 год. На его счету 140 голов в 263 матчах за римский футбольный клуб.